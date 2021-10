Ignacio Baladán se presentó en la reciente edición de “El reventonazo de la Chola” y habló de la posibilidad de regresar a su país natal, Uruguay, tras ser eliminado de “Esto es guerra”.

El modelo y empresario señaló que volver a su país siempre fue su idea tras conseguir una oportunidad laboral en Perú.

“La idea de volver a Uruguay siempre está y hay algunas cositas ahí que en algunos meses ya sabrán. Así que quiero estar más cerca de mi familia por cosas positivas y no por cosas negativas. Así que nada, veremos qué pasa”, comentó.

Además, Baladán no descartó la idea de trabajar en el rubro de la actuación, una de sus pasiones: “Me encanta la actuación. Es algo que a mí me gusta. Definitivamente, yo no soy actor, pero creo que es algo que siempre tuve ahí. Me encanta la experiencia (de su participación en ‘La academia’) y espero que el otro año que viene ‘La academia’ siga y pueda seguir ahí también”.

Finalmente, la expareja de Melissa Paredes recalcó que en Perú vivió sus mejores momentos: “He pasado las mejores experiencias aquí (en Perú) y creo que es el país que me dio la oportunidad para realmente hacer lo que me gusta hacer, que es la televisión”.

