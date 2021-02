El integrante de ‘Esto es guerra’, Hugo García ama los deportes de aventura al igual que su compañero de reality Mario Hart. Ambos se animaron a realizar ciclismo extremo por la Costa Verde y treparse a los cerros para poner a prueba su agilidad.

García no dudó en grabar todo el recorrido que realizó. Primero empezó por unas escaleras empinadas, luego tomó un paseo por la Costa Verde hasta encontrarse en el Morro Solar de Chorrillos con Mario Hart.

Tanto el capitán de los combatientes como el guerrero realizaron sus mejores maniobras pese a las dificultades del terreno como se puede apreciar en el video colgado en las historias de García.

Sin embargo, no todo fue diversión, Hugo García sufrió una estrepitosa caída en pleno camino pedregoso. Al momento lo fue a auxiliar Mario Hart, quien lo ayudó a inflar su llanta.

“Ya no voy a salir contigo, me has pasado tu saladera. Si hubiéramos bajado nada de esto hubiera pasado loco, todo por ayudarte. Ya hubiera regresado a mi casa. Ahora la entiendo a Michela”, se escucha quejarse a Hugo García. A lo que Mario se defendió: “Oye no solo has bajado llanta, te has caído”.

No es la primera vez que Mario Hart y Hugo García salen juntos a realizar ciclismo extremo. El fin de mes pasado también disfrutaron de una difícil ruta. Además, ambos son amantes de los deportes extremos. Hugo García le gusta saltar en paracaídas mientras que Mario Hart es corredor de autos.

