“Esto es guerra” regresa a las pantallas de América Televisión en la noche del lunes 21 de febrero. A puertas de su esperado estreno, el espacio “Instarándula”, del periodista Samuel Suárez, difundió un video que viene recibiendo distintas reacciones.

En el video se logró observar un escenario de la producción de “Esto es guerra”, específicamente en la playa Agua Dulce. Aunque el clip es corto, se logró escuchar que la salsera Yahaira Plasencia era presentada como una de las nuevas integrantes.

“¿Yahaira Plasencia presentada ayer en Agua Dulce? No se les ocurrió que la gente tiene celulares, no entiendo nada. Sigo pensando que es despiste, no los creo tan zanahorias”, comentó Samuel Suárez en su canal de Instagram.

El periodista de espectáculos recalcó que el video podría tratarse de una estrategia para despistar a los seguidores sobre los nuevos “jales”.

“Yo creo que Peter Fajardo y la mancha son unos cerebros televisivos increíbles porque por algo tienen el éxito que tiene y no pues, no van a estar presentando sus conductores y sobre todo cuando no es un espacio cerrado sino es público”, indicó.

¿Esto es Guerra grabó su primer programa? Yahaira Plasencia fue presentada como chica reality

