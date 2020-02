El ingreso de Jazmín Pinedo a la conducción de “Esto es Guerra” sigue dando de que hablar. Gino Assereto, su expareja, se mostró feliz con el nuevo reto profesional que está asumiendo la popular “Chinita” y aseguró que ella se merece todo lo bueno que le viene sucediendo.

“Mira lo que pasa es que, verla es lindo. La ‘Chinita’ es linda, preciosa. Se merece todo lo bueno que le está pasando, creo que tiene el talento suficiente para asumir esto, hacer las cosas bien. La conozco lo suficiente como para saber que va a defender el equipo”, señaló al programa “Estás en todas”.

Sin embargo, el “guerrero” se sinceró y reconoció que será difícil verla todos los días ahora que ambos ya no mantienen una relación sentimental. “Ahora verla todos los días será un poco difícil”, dijo.

Assereto sostuvo que el amor no se acaba de un día para otro y reveló que siente un sentimiento fuerte por Jazmín, además dejó abierta la posibilidad de retomar la relación en un futuro.

“Como cualquier corazón cuando termina una relación de siete años. Uno nunca sabe (si se retomará la relación), no hemos hablado de eso, simplemente las cosas quedaron de la manera que todos sabes. El amor no se va de la noche a la mañana, yo no te voy a decir que no siento un sentimiento muy fuerte por ella, son siete años que hemos estado juntos, tenemos una hija. Pero mientras hable menos del tema, para mí será mejor”, sostuvo.

EEG: Gino Assereto no descarta volver con Jazmin Pinedo