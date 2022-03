Elías Montalvo, exintegrante del reality “Esto es guerra”, realizó distintos historiales de Instagram para anunciar que se alejará de las redes sociales para “sentirse bien”.

En su mensaje público, el bailarín indicó que se tomará un descanso del mundo cibernético para enfocarse en sí mismo.

“Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”, señaló el tiktoker junto a una imagen de él llorando.

En otra parte de su texto, Elías Montalvo se refirió a los ataques que uno puedo recibir por ser figura pública y pidió mayor concientización al respecto.

“Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”.

Elías Montalvo cerrará sus redes sociales

VIDEO RECOMENDADO

María Pía Copello fue presentada como la nueva conductora de “Esto es guerra”

María Pía Copello regresa a conducir en 'Esto es Guerra': “Llegó la mamá de los combatientes” Después de cuatro años, María Pía Copello regresó a la conducción de Esto es guerra, en esta ocasión de manera permanente y aseguró que dará batalla a la otra conductora Johanna San Miguel para defender a su equipo. “Ya llegó la mamá de los combatientes”, afirmó la recordada animadora e influencer. (Fuente: América TV)