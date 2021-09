Luego de que el guerrero Elías Montalvo sufriera un accidente durante un reto en el reality ‘Esto es guerra’ y fuera trasladado de emergencia a una clínica local, sus compañeros se animaron a enviarle mensajes de solidaridad para su pronta recuperación.

Así lo hicieron los conductores del programa Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, y sus compañeros Tepha, Rosángela, Alejandro Pino, Luciana Fuster, Karen Dejo y Korina Rivadeneira, quienes se llevaron un gran susto al ver caer a más de 15 metros de altura al tiktoker.

“Espero que te encuentres bien @eliasmontalvo y que todo solo hayas sido un gran susto. Que diosito te cuide”, escribió Karen Dejo en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Rosángela Espinoza anoche fue hasta la clínica para estar al lado de su compañero con quien ganó el concurso de Tik Toker en el reality Esto es guerra.

“Gracias Dios... Sabes que te quiero amigo”, escribió en su cuenta en Instagram. Además, colocó una fotografía dentro de su auto frente a la clínica esperando los resultados del joven influencer.

Mientras que Johanna San Miguel dejó tiernos mensajes para Elías. Incluso informó a sus seguidores que conversó con el guerrero para saber su estado de salud.

“Estamos contigo @eliasmontalvo96 Mi guerrero, pendientes minuto a minuto de tu evolución. Dios es grande. Bendito seas Dios. Mi chato, Dios es grande. Queremos saber qué pasó, pero lo más importante es saber que estás bien. Tienes un ángel que te cuida chatito querido”, manifestó Johanna San Miguel.

“Hace ya media hora puede hablar con Elías. No hay duda que mi chato tiene un ángel guardián. Él está bien. Te quiero, te esperamos pronto mi guerrero. Nuestro chato está bien, no me cansaré de repetir. Dios es grande”, añadió.

En la última edición de Esto Es Guerra, el participante Elías Montalvo sufrió una aparatosa caída luego de perder en un juego de altura. Tras el suceso, la producción mandó a corte comercial, y a su retorno los conductores del programa no se pronunciaron sobre el hecho. (Fuente: América TV)