Luego que Austin Palao fue expulsado de “Esto es guerra” por poner en duda la seguridad de un reto de altura del programa juvenil, el deportista recurrió a sus redes sociales para dirigirse a sus fans.

A través de un con conciso mensaje en un historial de Instagram, el modelo de 26 años agradeció a sus seguidores por las muestras de preocupación por su permanencia en el espacio de América TV.

“Gracias a todos por su apoyo. Me recuperaré pronto”, expresó Palao en su red social.

El mensaje público de Austin estuvo acompañado de una fotografía, donde se pudo observar que el competidor se encontraba en una clínica por una lesión en la rodilla.

Como se recuerda, Austin fue retirado de “Esto es guerra” el viernes 29 de enero luego de poner en duda la seguridad de un reto de altura. “Es preciso decir que en este tipo de competencias se tenga el mayor cuidado posible... Obviamente como estoy con la línea de vida me jala. Ahora lo que me molesta es que sí sentí un vértigo horrible. Sentí que me moría... Con todo el dolor de mi corazón no vuelvo a hacer más pruebas de altura”, señaló.

Austin Palao envía mensaje a fans tras ser retirado de “Esto es guerra”. (Foto: @austinpalaoc)

