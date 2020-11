Los seguidores del equipo de los ‘Guerreros’ no la pasan nada bien. Y es que Angie Arizaga, la reina de las definiciones de “Esto es Guerra”, anunció que no podrá competir hasta que se recupere de su lesión la columna.

En su reemplazo, fue presentada Spheffany Loza, quien se mostró agradecida por haber sido convocada una vez más al reality de competencia.

“Gracias, Tepha por regresar y ser parte de los Guerreros. Lo que me dice el doctor es que no debo jugar para poder recuperarme. Primero es la salud y quiero estar al 100%”, precisó la “Negrita” sobre su estado de salud.

A su regreso a “Esto es Guerra”, Loza se mostró muy emocionada, pero no ocultó su incomodidad con Pancho Rodríguez y los “combatientes”, quienes la enviaron a zona de reserva meses atrás. La excombatiente aseguró que su eliminación del reality fue injusta ya que siempre estuvo dispuesta a dar lo mejor para su equipo.

“Los extrañé muchísimo y extrañé la competencia. No me siento tan feliz al 100% porque vengo reemplazando a una persona. Siento que yo ya me gané un puesto y desde que me inicié en el programa me saqué la mugre y para mí fue bastante injusta mi eliminación. Estoy bien dolida, pero igual feliz. Por otro lado vengo a dar todo de mí en el equipo que me pongan”, acotó Tepha.

Este viernes 13 de noviembre, después del partido de Perú vs Chile, los “combatientes” y “guerreros” se enfrentarán en un circuito extremo para saber quién es el ganador de la semifinal de “Esto es Guerra”.

VIDEO RECOMENDADO

Rafael Cardozo regresó como capitán de Los combatientes

Rafael Cardozo regresó como capitán de Los combatientes. (Esto es Guerra/América)