Los integrantes de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria y Said Palao dejaron en claro que aún no tienen su primera pelea como pareja, luego que se especulara que estarían distanciados.

Así lo declararon Alejandra y Said para las cámaras de América Espectáculos donde dejaron en claro que solo se dejaron de hablar durante unas horas.

“No hubo discusión ni conflicto solamente ella tuvo un mal día y no hablamos un ratito en el programa y ya pero no hubo una pelea”, dijo Said Palao.

Y Alejandra reafirmó dichas declaraciones de su pareja: “No hubo ninguna pelea, ninguna discusión. Él piensa de una manera y yo de otra, lo conversamos y ya está”.

Said Palao será presentado oficialmente

Alejandra Baigorria presentará a Said a su madre de manera formal, el guerrero aseguró estar preparado para ese momento.

“No he tenido la oportunidad de poder visitarla pero la mamá de Ale está pidiendo conocerme y creo que esta semana haremos una cita, sabemos que está un poco delicada pero en la semanita ya la estaremos visitando”, dijo Palao.

Por su parte, Alejandra reveló que su madre está ansiosa por conocer a Said: “Ella dice, quiero conocer a ese chico que la tiene tan feliz a mi hija, quiero que lo traigas”.

