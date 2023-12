Alejandra Baigorria y Onelia Molina llevarán enfrentamientos a los tribunales y es que la empresaria de Gamarra acaba de anunciar que tomará acciones legales contra la integrante de ‘Esto es Guerra’ por responsabilizarla de su lesión en el dedo.

A la novia de Said Palao no le cayó nada bien que la ‘Guerrera’ asegurara que fue ella quien le fracturó el dedo durante una de las competencias del reality por lo que alista una demanda en su contra.

“Todo eso ya lo van a ver mis abogados porque ahí hay puntos muy importantes (…) Definitivamente, me he quedado muy sorprendida de verdad y molesta y como dije, yo ya no voy a gastarme hablando, las medidas se tienen que tomar de otra forma porque yo tengo una imagen y no voy a permitir que nadie venga a afectarla. He competido once años de mi vida con muchas competidoras y nunca he tenido ningún problema, inclusive, hasta yo me he roto el tendón y todo y jamás se lo ha adjudicado a nadie”, sostuvo Ale Baigorria evidentemente indignada.





¿Qué dijo Onelia Molina?

Onelia Molina dejó mal parada a Alejandra Baigorria durante una entrevista para ‘Más Espectáculos’ tras dejar entrever que la ‘Combatiente’ tiene conductas antideportivas que le han provocado fuertes lesiones.

“Tengo que aclarar y nunca lo dije, ella fue la que me fracturó el dedo en un juego que me lanzó al piso porque bueno también otro no sé cómo decirlo otro no quiero que suene feo otro episodio que tuvo ella ahí fue. Nunca lo conté, nunca lo dije estuve aguantándome el dolor por mucho tiempo”, fueron las declaraciones de la modelo que han despertado la ira de Alejandra Baigorria.





