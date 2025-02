Esto dijo Samahara Lobatón tras chats comprometedores de Bryan Torres

Samahara Lobatón se pronunció sobre la reciente difusión de supuestos chats de su pareja, Bryan Torres, con otra mujer, los cuales fueron filtrados por el programa 'La Mana'.

La influencer restó importancia a la polémica y aseguró que su familia se encuentra "superbién" y "tranquila".

"Realmente quien debe aclarar esto no soy yo, es él, él es el involucrado, no yo, pero como te dije, mi familia está súper bien, estamos estables, la base de la comunicación es lo que a nosotros nos gobierna, la tranquilidad y la paz para mis hijas no está en juego por nadie", declaró Lobatón a Trome.

La hija de Melissa Klug también reveló que lleva un año en terapia, lo que ha fortalecido su relación. "Mi familia está súper estable, estamos enfocados en nuestro 'huevito', nuestro nuevo proyecto, además mi hijita va a empezar el colegio el otro mes", agregó.

Aunque Lobatón reconoció que no "pone las manos al fuego por nadie, solo por mis hijas", expresó que confía en Torres debido a la comunicación constante que mantienen. "Tenemos muchísima comunicación, estamos hablando 24/7 cuando no está en Lima", manifestó.

La influencer minimizó la relevancia de los supuestos chats filtrados, afirmando que no tienen "nada que ver" con ella. "El que debe aclarar esto es él, no yo, no tengo nada que ver con ese tema, pero he visto los chats y no es nada importante para mí ni para él", añadió.

Finalmente, Lobatón enfatizó que su prioridad es seguir creciendo como familia y como socios, dejando de lado las especulaciones sobre una posible infidelidad.

"Si hubiera algo más ya lo hubiéramos dado a conocer porque después de tanto trabajo que hemos tenido, ahorita una infidelidad no es algo a lo que apuntamos, sino a seguir creciendo como familia, como socios, como personas y este año es nuestro año", sentenció.

