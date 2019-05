"El Valor de la Verdad": Esto dijo Pedro Moral sobre si aún ama a Sheyla Rojas

Pedro Moral se presentó en “El Valor de la Verdad ” por segunda vez para contar pormenores de la fallida relación que mantuvo con la presentadora Sheyla Rojas. La respuesta de la última pregunta sorprendió a todos.

A la pregunta “Sigues amando a Sheyla Rojas”, Pedro Moral respondió que “no” y tras los tensos segundos a la espera de la validación de la dicho por el empresario, finalmente se determinó que mintió.



“Sí me enamoré, no me molesta aceptarlo, todo el Perú se ha dado cuenta (…) Por ahí quedan cosas, hay dolor, pero para mí es una página que ya pasó”, manifestó Moral.

Esta es la segunda vez de Pedro Moral en la presente temporada de “ El Valor de la Verdad”. En su anterior participación, el empresario confesó que aún amaba a la modelo y que tenía una deuda económica con ella.

Recordemos que Pedro Moral y Sheyla Rojas anunciaron el fin de su romance en marzo del presente año por medio de un comunicado en sus redes sociales. La pareja tenía planeado casarse el 4 de mayo de 2019.

Pedro Moral, con su segunda visita al programa, es el participante número doce de la nueva temporada de “El Valor de la Verdad”. Claudia Meza, Anyella Grados, Faruk Guillén, Jessica Newton, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.

“ El Valor de la Verdad” otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.