Durante su programa 'En exclusiva', Karen Schwarz despejó los rumores sobre un segundo embarazo, fruto de su relación con Ezio Oliva.

Mientras bailaba, la animadora presenció que su abdomen estaba un poquito abultado y dijo: "Oye, parezco embarazada".

Antes que le consulten, Karen Schwarz negó estar esperando a sus segundo bebé.

"Me veo de costado y parece que estoy embarazada, pero no, aún no", aseguró la conductora.

Sin embargo, Aneth Acosta, invitada del programa, mencionó que la ex reina de belleza estaría intentando tener otro hijo.