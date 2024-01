“Desde que estoy con Christian (Domínguez) estoy siempre en el ojo de la tormenta. Todos los programas de espectáculos están esperando que Christian me engañe porque les da contenido”, fue lo que dijo hace cinco meses Pamela Franco en medio de un pasado rumor de infidelidad por parte del cantante de cumbia.

Durante su presentación en el programa ‘América Hoy’ también reveló qué haría si Domínguez la llegara a engañar: La exparticipante de ‘El artista del año’ señaló que sí perdonaría al cantante. Sin embargo, no continuaría con él como pareja.

Lo mismo repitió durante una entrevista con Trome: “Si me llega a pasar, sí la perdonaría. Lo haría porque él es el padre de mi hija y siempre lo será, pero no seguiría con él como pareja. Quien te engaña, no te quiere”, expresó en esa oportunidad.

Además, no descartaba la posibilidad de tener un segundo hijo con Christian Domínguez, con quien en ese momento tenía más de tres años de relación.

¿Cómo fue el nuevo ‘ampay’ de Christian Domínguez?

Tal como lo había anunciado, Magaly Medina inició su temporada con un nuevo destape que pone en el ojo de la tormenta nuevamente a Christian Domínguez, quien fue captado por las cámaras de su programa en comprometedoras situaciones con mujer identificada como Mary Moncada, pese a que tiene una relación con Pamela Franco.

En las imágenes mostradas por el programa ‘Magaly TV: La Firme’, el cantante recoge en su vehículo a su nueva conquista en una calle de Surco, luego de 15 minutos se estacionó en un distrito de La Molina y según, la supuesta amante, ambos tuvieron intimidad dentro de la unidad que tenía las lunas polarizadas.

