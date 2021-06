La integrante de ‘Esto es guerra’, Luciana Fuster reveló las características que debe tener su próxima pareja. Aunque precisó que no tiene preferencias físicas, sí reveló que espera que sea un hombre mayor.

Así lo dijo en una entrevista para el programa sabatino, ‘Estás en todas’. La conductora Natalie Vértiz fue la encargada de sacarle todos los secretos de su vida sentimental.

“Nunca tuve un prototipo de hombre como elegir ojos claros o el cuerpo. A mí lo que me gusta es que me respeten y que sean cariñosos. También que me entiendan, que sean empáticos. Sinceramente me voy por el lado interno de la persona, no tanto por la cara”, confesó Luciana Fuster.

“Creo que eso es lo que esperamos todos, alguien que te respete, que sea cariñoso y que tenga clara la vida. (¿Mayor o menor?) Mayor, tampoco de 50 años”, añadió para sorpresa de la exMiss Perú.

La influencer, con más de 4 millones de seguidores en Instagram, aprovechó la oportunidad para aclarar que no tuvo un romance con algún artista extranjero y que está soltera, aunque sí tiene pretendientes.

“Hay pretendientes, pero todo tranqui”, dijo Luciana y sobre sus pretendientes extranjeros aclaró: “Los conocí, me encanta su trabajo (como el de Marc Anthony o Sebastián Yatra). A mí me molesta cuando la prensa dice: ‘la novia, de tal’ o ‘están saliendo’, ¡En qué momento!”, se quejó.

“En alguna reunión que estuve, había varias personas del medio, con algunas conversé con otras no, con algunas puede que intercambie mensajes en Instagram. De hecho, gente que no conozco, pero que son de afuera, por ahí que me siguen o los sigo y hay un like”, agregó la joven empresaria.

