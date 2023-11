La cantante de cumbia, Estrella Torres, sorprendió al compartir una tierna fotografía junto a su esposo Kevin Salas, con quien contrajo matrimonio hace tan solo dos meses. Según lo publicado por la exintegrante de Corazón Serrano, ambos serán padres pronto.

A través de Instagram, la artista nacional publicó una fotografía en la que se aprecia al fisicoculturista besando la pancita de la cantante. Acompañó la toma con una canción ‘Yo te esperaba’ de Alejandra Guzmán.

Sin embargo, tras esta publicación Torres aclaró que no se encuentra embarazada y explicó que el tamaño de su vientre es producto de lo que ha comido durante toda la semana.

“A raíz de la historia que subí he recibido muchos mensajes de felicitaciones. Mi pancita no es de un bebé, es solamente que últimamente he comido buenísimo”, detalló Estrella Torres. Además, aprovechó para promocionar su faja reductora.

