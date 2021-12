La cantante Stephanie Valenzuela se animó a jugar a las preguntas y respuestas con sus seguidores e hizo tremenda revelación. La modelo fue consultada si se haría una nueva intervención quirúrgica y contestó que sí.

Pero la sorpresa se dio porque la influencer contó que espera hacerse una reducción del tamaño de su busto porque “está de moda estar plana”.

“Ya les he contado que me operé de todo; pero ya estoy buscando un cirujano para que me saque esto (señalando su busto). Igual ya estoy planita, ahora esta de moda ser plana”, contó a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Hace unos meses, la modelo formó parte del reality “La casa de los famosos”, exitoso programa de la cadena Telemundo, donde convivió con 16 personalidades hispanas entre actores, cantantes e influencers como Pablo Montero, Manelyk González, Jorge Aravena, Christian de la Campa, Gabriela Spanic, Celia Lora y la ganadora del reality, la ex miss Mundo, Alicia Machado.

