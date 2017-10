El esposo de Hiromi Hayakawa publicó una fotografía en redes sociales a manera de homenaje a la famosa actriz y cantante mexicana a un mes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 27 de setiembre.

Fernando Santana consiguió emocionar a los seguidores de la ex integrante del reality 'La Academia' con la emotiva postal en la que ambos entrelazan sus manos acariciando el vientre de la cantante.

"Mi hermosa familia". Es el mensaje que acompañó la imagen en Facebook que originó una serie de comentarios de apoyo para el viudo y el doloroso momento que afronta tras perder a la cantante y a su bebé por complicaciones durante el parto.



"Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija", reveló el viudo durante una entrevista.