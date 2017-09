Esposo de Bibi Gaytán reveló la enfermedad que la aqueja 

Bibi Gaytán no está bien de salud, según lo reveló su esposo —el actor mexicano Eduardo Capetillo— quien informó que la cantante no pudo cumplir con una de sus presentaciones debido a una enfermedad.

Bibi había confirmado que participaría como presentadora en un evento en México, pero al no poder acudir se especuló que el motivo era una pelea conyugal, informa Univisión.

El esposo de la exintegrante del grupo 'Timbiriche' puso fin a las especulaciones y aclaró que su esposa no asistió por padecer de paperas. “No van a creer lo que le pasó a mi vieja, neta, de verdad no es broma. Le dieron paperas, no manches”, afirmó en diálogo con la prensa local.

Capetillo tomó con humor el proceso viral de su esposa, indicando que hasta parecía haber "rejuvenecido". Ambos son una de las parejas más estables de la farándula, con más de 20 años juntos y padres de 5 hijos.