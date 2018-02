Defendió a su pequela. Águeda López, esposa de Luis Fonsi, arremetió con dureza contra la periodista que cuestionó el peso de su hija mayor, Mikaela.



La modelo se transformó en una mamá leona y se pronunció sobre la nota de la redactora de SoyCarmin.com, Gisselle Acevedo, quien tituló una nota sobre la menor: "Hija de Luis Fonsi preocupa por extrema delgadez; parece romperse, dicen".

A través de su cuenta de Instagram, la modelo respondió fuerte y claro. “Querida Gisselle Acevedo. No sé quién seas. No me importa en realidad. Quiero decirte algo: Mi hija es una niña sanísima gracias a Dios", manifestó.

"Lo que da muchísima tristeza es que una ‘periodista’ como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera. Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad”, continuó.



Para Águeda López este duro mensaje no fue suficiente volvió a publicar un texto donde aseguraba que "hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta respeto o hace daño a un niño".

En declaraciones a People en Español, la pareja del cantante puertorriqueño sostuvo que no soporta que usen a un niño para crear una noticia y se mostró indignada por la difusión de contenido falso sin importar el daño que puede causar a un niño. "Exponerlo y agredirlo de esa forma se llama bullying”, aseguró.