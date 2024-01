Cynthia Martínez, esposa del fallecido Pedro Suárez Vértiz, hizo una sorpresiva revelación en uno de las publicaciones diarias que comparte en honor al intérprete de ‘Un Vino Una Cerveza’, pues aseguró que el cantante se le presentó como un colibrí.

“Hoy estaba con mi mamá, Majo, mi hermana Denisse y Andrea, su hija, mientras conversábamos viendo las copa de los árboles que dan a nuestro balcón. Vimos una ardilla corriendo en el árbol y, de pronto, veo un colibrí que daba vueltas y que nunca veo en esas copas porque no hay flores pues este es un árbol de hojas”, comenzó escribiendo.

La mujer relató cómo este pequeño animal acaparó su atención y acertó que el regalo que le iban a dar era un cuadro con el colibrí en él.

“Ella se rio y me dijo: “¿cómo sabes que es un colibrí?”. Entonces le contesté: “porque lo estoy viendo en el árbol, mira cómo vuela”. Vi su cara de confusión y me dijo que abra el regalo. Lo hice y me di con la sorpresa de ver un hermoso cuadro de un colibrí azul. Sentí que estabas conmigo en esos momentos, que viniste a saludarme. Sentí que eras libre de toda enfermedad”, agregó.

Finalmente, señaló que la presencia del colibrí pudo significar que el rockero peruano regresó a ella para despedirse.

“Cuando una persona querida muere, puede volver en forma de colibrí para despedirse. Así, por ejemplo, también hay una leyenda guaraní que dice que cuando un colibrí ronda por tu casa, se trata de seres amados que ya no están en este mundo, pero que vienen de visita”, concluyó.





