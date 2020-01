La esposa de Jhon Kelvin , Dalia Durán, se pronunció luego de que se enterara que el cantante de cumbia le fue infiel con otra joven.

Por medio del programa ‘Válgame’, Dalia señaló que su aún pareja tendrá que responsabilizarse por lo visto en las imágenes que se difundieron. En ellas, se observa al artista bailando y de la mano con una desconocida.

“No se trata de perdonar o no. Yo no tengo por qué hablar más de él. Pero si él no sabe respetar a su familia y no cuida a su familia, es cuestión de él”, declaró Durán.

La mamá de los tres hijos de Jhon Kelvin agregó que ella “prefiere dejar las cosas ahí” y que “no quiere hablar más de eso”.

Dalia Durán aclaró que no conoce a la chica con la cual fue ‘ampayado’ Jhon, sin embargo, el programa ‘Válgame’ aseguró que se trataría de una mujer piurana de 21 años que estudia arquitectura en la UPAO.

Por su parte, Jhon Kelvin aseguró estar “soltero” y que el 'ampay’ solo se trataría de una mentira. “No vendan humo, no me gusta cuando vendan algo que no es”, dijo indignado.

