Jhazmin Gutarra, la esposa del cantante Dilbert Aguilar, ha salido a responder a los comentarios hechos por Claudia Portocarrero, tras darse a conocer que el intérprete de ‘Vuela Palomita’ fue internado a un hospital en Miraflores.

En declaración a un medio local, Jhazmin Gutarra afirmó que no está obligada a comunicar a la conocida ‘Ñañita’ acerca del estado de salud del artista. La controversia surgió tras su ingreso a la unidad de cuidados intensivos por una neumonía grave.

“He respetado la relación de amistad que pueda tener mi esposo con ella, no sé qué decirte. (...) Si no le contesté fue porque justamente estoy en ajetreos, pero decir cosas así, fuera de contexto, está por demás. No tiene derecho de saber de mi esposo”, sostuvo a Trome.

Gutarra reveló que informó a Claudia sobre la condición de salud del cantante de cumbia.: “Sí le hice llegar a saber cosas de su salud, se lo hice llegar. Sí le comenté, pero me apena bastante que ella quiera ponerme en contra o de la familia, cosa que no va a pasar”, agregó a El popular.

La administración de la comunicación sobre la condición de Aguilar, según señala, deberá ser manejada directamente por el artista una vez que esté en condiciones de hacerlo. Mientras tanto, ha decidido abstenerse de hacer más declaraciones públicas sobre la situación.

“En lo personal, yo no tengo por qué informarle a una persona que no es familia directa. (...) Hay que respetar. Yo no tengo nada en contra de ella, todo está bien”, sentenció.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO