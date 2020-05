"No estaría con ella. Si tiene que hacer esas escenas de beso, ahorita yo no tendría que estar con ella”, fueron las palabras de Paolo Guerrero al ser consultado por su compañero de equipo Jefferson Farfán sobre el trabajo que realiza su pareja Alonda García Miró como actriz.

Luego de estas declaraciones, que desataron una serie de críticas entre los usuarios de redes sociales, quienes argumentaron que el delantero de la selección daba muestras de un comportamiento machista en su relación, este decidió romper su silencio.

Así lo dio a conocer Rodrigo González, durante el programa Magaly TV La Firme, en el que afirmó que ‘El Depredador’ se habría comunicado con él para aclarar que no es una persona machista.

“Si un famoso llama o escribe a un comunicador no es porque quiera que sea un secreto”, comentó Magaly Medina.

Según indicó ‘Peluchín’, Guerrero le habría enviado un mensaje de texto explicando el contexto de sus declaraciones, diciendo que lo habrían malinterpretado.

“Es lo que me ha dicho Paolo, hoy te voy a contar el mensaje que me dijo Paolo aclarando el tema de que el no es machista”, expresó.

