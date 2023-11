El hijo del reconocido ‘Rey del bolero’, Iván Cruz, expresó su opinión y explicó por qué se vio obligado a retirar a un grupo de personas del velorio de su padre, que se lleva a cabo en la sala Nazca del Ministerio de Cultura.

Los incidentes que ocurrieron durante el velorio fueron compartidos en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

“Lamento que la señora Magaly se haya adelantado a publicar algo que no es cierto, en principio la familia empezó a hacer este velorio. Yo hablé con ellos, mi papá es un personaje y mucha gente va a querer despedirlo. Acordamos que se iba a hacer para que el público asista. Hubo un grupo que se comportó mal”, dijo a Trome.

Tony Cruz explicó que inicialmente permitió que un grupo de músicos interpretara canciones en homenaje a su padre durante el velorio. Sin embargo, se detuvo la actuación musical para respetar la privacidad de la familia. En ese momento, un grupo de personas comenzó a confrontarlos.

“La gente se molestó, pedía que siga el show. No entendían que eso era un velorio, tenía que haber cordura. Se pusieron malcriados, me agredieron verbalmente. No hay respeto a nada, uno les da la mano y se pasan hasta el hombro”, sostuvo.