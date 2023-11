Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se convirtieron en el centro de atención de los medios de comunicación al divulgar un comunicado en el que declararon el fin de su matrimonio de ocho años, lo que generó sorpresa entre sus seguidores y desencadenó debates sobre las posibles razones detrás de su separación.

La modelo ha sido invitada a varios programas de televisión para compartir los motivos detrás de su separación. Ante ello, Gachoy contó a las cámaras de América Tv que es completamente falso que haya retomado su relación con el integrante de ´La Gran Orquesta Internacional´. En cambio, compartió que están viviendo una etapa positiva, ya que su aún esposo ha mostrado ser muy cariñoso y atento en las últimas semanas.

“Estamos en un buen camino, saliendo un montón, me está engriendo un montón, pero no nos reconciliamos porque yo no estoy durmiendo con él por muchas cosas”, sostuvo la modelo.

Asimismo, mencionó que mantendrá su posición hasta que observe un cambio genuino y constante en el comportamiento del cantante de cumbia.

