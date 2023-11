El productor Richard Torres, afirmó que entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hay amor, pues tuvo la oportunidad de compartir con ambos, luego de presentarse en ‘Bailando’, donde Tinelli le dio un beso a la modelo fuera de cámaras. Torres también mencionó que durante su encuentro con la pareja, notó el entusiasmo del argentino hacia la actriz.

“Fui a bailando porque Milett es mi hermana y me invitó. Allí le regalé mi chullo, con el que he recorrido muchos países con mi campaña de protección a los árboles, a Marcelo y él me obsequió dos sombreros al saber que lidero esta campaña ambientalista, declaro a Trome.

Tras ser consultado sobre el beso entre Tinelli y Figueroa, el conductor afirmo que existe amor entre ellos, y dejó que el tiempo revele lo que pueda suceder después.





VIDEO RECOMENDADO: