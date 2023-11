Patricio Parodi optó por abordar los rumores que sugieren que su relación con Luciana Fuster podría concluir después de que la modelo peruana se coronara como la nueva Miss Grand International 2023.

El chico reality aseguró que no tiene intenciones de finalizar su relación y también describió cómo vivirán su amor a distancia.

“Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando. Muchos se meten a hablar simplemente para generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver”, declaró a América Espectáculos.

En cuanto a cómo manejarán su relación a distancia, especialmente teniendo en cuenta la diferencia de 12 horas entre ambos países, Patricio Parodi mencionó que tanto él como Luciana han acordado tomarse el tiempo necesario para mantenerse en contacto.

“Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de ´pucha amor, un año no te voy a ver´. Son 12 horas de diferencia, pero como yo soy más nocturno, es un poco cómodo. Cuando yo me voy a dormir, ella está almorzando, cuando yo estoy yendo al trabajo ella se está levantando. Tenemos buenos horarios para conversar”, sostuvo.

Como se recuerda, Luciana Fuster residirá en Tailandia durante un año, lugar que diferencia al Perú en 12 horas. Desde este país, la modelo realizará sus deberes como reina.

