Después de más de una década de relación, dos hijas y tres bodas, Karen Schwarz y Ezio Oliva, una de las parejas más sólidas del espectáculo, ha enfrentado una dura prueba en su historia de amor en los últimos meses: la distancia. El cantante se encuentra separado de su familia en España, dedicado a promocionar su carrera musical.

A pesar de mantener comunicación mediante videollamadas y expresar su amor en redes sociales, hay quienes cuestionan la fidelidad de Ezio Oliva, de 35 años. En respuesta, la exreina de belleza mencionó que, aunque está segura del profundo amor de su esposo, no descarta la posibilidad de enfrentar este doloroso episodio en algún momento.

“Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche?, declaró a ‘Día D’ entre lágrimas.

La modelo explicó que prefiere que Ezio Oliva le sea honesto y le diga que no la ama en lugar de engañarla con otra mujer.

“Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respeta. Prefiero que me diga que no me ame a enterarme de que lo nuestro se murió. Es difícil, pero siempre lo conversamos”, sostuvo la recordada Miss Perú.

Por otro lado, Fue consultada sobre si perdonaría una infidelidad, a lo que afirmó no estar segura de perdonar una traición por parte del cantante. Destacó que en ese momento tomará la decisión que su corazón y cabeza consideren apropiada.

VIDEO RECOMENDADO:

Muere envenenada y familia acusa a pareja