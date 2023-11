Nicola Porcella por medio de sus historias en Instagram, compartió su experiencia sobre cómo una empleada de Aeroméxico presuntamente lo habría discriminado debido a su nacionalidad. Es importante destacar que el exparticipante de Esto Es Guerra se encuentra trabajando legalmente en el extranjero y se le reconoce como ‘residente’ mexicano.

“Llegamos en el vuelo desde Madrid y cuando estábamos en la fila de migraciones nos cambiaron de fila. Cuando estábamos pasando nos dicen ‘usted no puede pasar, no no, tú no puedes pasar (…) a parte tú no vas a pasar por acá porque eres peruano”. El influencer indignado, le contesto: “¿Y qué tiene que sea peruano?”.

El peruano de 35 años compartió su mala experiencia en un video publicado en sus historias de Instagram. También informó que no se quedó de brazos cruzados y presentó una queja contra el personal de Aeroméxico.

“Soy residente mexicano. En México, estoy como italiano, pero soy peruano de corazón. Entonces, me sentí tocado, dijimos esto, no se puede permitir e hicimos el reclamo”, mencionó el exchico reality.

El actor peruano se encuentra desarrollando su carrera profesional en México. Se conoce que desempeñará un papel importante en la nueva telenovela de Televisa ´El amor no tiene receta´.





