Greissy Ortega expresó su cansancio por las menciones continuas de su hermana Milena Zárate y su afirmación de que la traicionó al involucrarse con su expareja, el humorista Edwin Sierra, como lo señaló la cantante en una entrevista con el podcast ‘Café con la Chévez’.

“Lo que dice Milena es un chiste mal contado, todos los años va a sacar algo nuevo, mañana va a decir que le tocó besar los pies (a Edwin) por mi culpa, ella sabe cómo generar su dinero y ahora lo está generando a costas de otras personas”, expresó Ortega a Trome.

Greysi negó conocer el verdadero motivo por el cual Milena Zárate sigue hablando del supuesto romance con el comediante Edwin Sierra. Pidió que su hermana no vuelva a aparecer en su vida ni en la de sus hijos.

“No sé, yo ni he vuelto a nombrarla porque no me interesa. Ella no existe para mí, es un mal vivir en mi vida, así que no la espero ni en mi vida ni en la de mis hijos porque es un cáncer en nuestras vidas. No quiero seguir con esto, porque me estresa y me aburre”, declaró Greissy.

La exbailarina afirma que a su hermana le conviene seguir ganando dinero hablando sobre el tema de Edwin Sierra.

“Es una payasa que simplemente genera dinero llorando, nunca va a soltar el tema (con Edwin Sierra) porque sabe que genera dinero, así que debería darme la mitad de sus ganancias”, sostuvo.

Ante la posibilidad de una denuncia que el cómico estaría preparando contra Milena, Greissy optó por mantenerse al margen y anunció que se pondra en contacto con su abogado para tomar las medidas correspondientes.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Pirata 2