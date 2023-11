Ezio Oliva celebra su exitosa gira por España y la llegada de sus 35 años. Mientras disfruta de este momento, se ha enterado de los enfrentamientos entre su colega Leslie Shaw y otros músicos nacionales como Handa, Michelle Soifer y Mayra Goñi.

Desde España, Ezio Oliva hizo un llamado a sus colegas para que dejen de lado las peleas y se unan para impulsar el nombre del Perú en la industria musical. Aunque se enteró de la polémica entre Leslie Shaw y otros cantantes, él prefirió no involucrarse en la controversia.

“A ver, no soy nadie, no me considero nadie para dar un punto de vista, lo único que creo es que siempre juntos y unidos vamos a ser mejores, tanto Leslie como todos los artistas peruanos y los que estamos luchando en esto. Me siento orgulloso de absolutamente todos y nada más qué hablar. Hay tanto por construir y tanto que tenemos por sacar adelante que invitaría a todos a dejarse de estar peleando y apoyarse más”, declaró Ezio a ‘América Espectáculo’

El esposo de Karen Schwarz no tardó en resaltar los logros de Leslie y felicito la nominación del productor Renzo Bravo en los Latin Grammy 2023.

“Me siento muy orgulloso por los logros de Leslie, de Renzo Bravo, de todos, te lo digo de corazón”, expresó Oliva.

