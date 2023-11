Ducelia Echevarría expresó su felicidad por el éxito de Luciana Fuster tras coronarse en el certamen de belleza Miss Grand Internacional. Sin embargo, duda de que la relación entre Luciana y Patricio Parodi tenga un futuro sólido.

“La felicito y me alegra muchísimo el éxito de Luciana, ha dado un salto enorme y nos representa como peruana. He vivido con ella sus momentos de indecisión cuando fue tentada al concurso, pero al final tomó la decisión correcta”, sostuvo Echevarría.

Asimismo, la conductora de ‘Préndete’ se expresó positivamente sobre Patricio Parodi. Sin embargo, vio imposible que se pueda desarrollar una relación a distancia con la Miss Grand.

“Patricio es un chico cariñoso, amoroso, le gusta compartir en familia, no sale a fiestas, es un buen chico. Pero una relación a distancia siempre es poco probable, yo lo he vivido y lastimosamente no funcionan. Lo mejor es que él siga los pasos de Hugo García, quien se fue del reality y creció. Es un influencer muy conocido y puede trabajar estando al lado de Luciana, o poner un negocio y cuidar su relación; porque Luciana estará un año viviendo en Asia”, expresó Echevarría.

