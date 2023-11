En una entrevista exclusiva en ‘Café con la Chevez’ de Trome, Ducelia Echevarría abordó su embarazo y destacó las dificultades que enfrentó al estar sola en Lima, ya que el padre de su hija no asumió responsabilidad alguna.

La exchica reality compartió que su embarazo ocurrió en 2016, después de su participación en el Miss Perú. A pesar de ello, Ducelia admitió que hablar sobre este tema sigue siendo un desafío para ella.

“Pasa el Miss Perú y ahí mismo quedé embarazada, no es un tema que quiere tocar muy a fondo, pero sí quedo embarazada y para mí fue ese el cambio total que dio mi vida, yo no me lo esperaba, no lo tenía planificado, pero fue algo que Diosito me envió en su momento fue mi bendición, mi cambio total, yo estaba sola, mi familia estaba allá, en esa época solo había teléfono público”, declaró.

Echevarría reveló que está llevando a cabo un proceso legal contra el padre de su hija, Victor Hugo Lurquín Daza, debido a su falta de responsabilidad en los gastos de la niña. Cabe destacar que Lurquín Daza fue denunciado en 2022 por una exconcursante del Miss Perú.