Dina Páucar vive un momento destacado a nivel profesional y personal gracias al respaldo de su esposo y mánager, Rubén Sánchez, quien ha impulsado su éxito. Así, disfruta de una familia consolidada.

Rubén la conoció antes de que alcanzara la fama con su música. “Llegó en un momento en el que no era exitosa, cuando Dina Páucar aún no tenía reconocimiento, y ambos hemos construido nuestras carreras juntos. Así que, ni él ni yo somos oportunistas. Permanecemos unidos porque nos admiramos mutuamente y respetamos nuestras decisiones. Sin esta fórmula, no habríamos llegado tan lejos”, dijo.

Cantante lleva más de 25 años con el padre de sus cinco hijos con quien tiene una relación sólida.

Por otro lado, su carrera continúa en la cima del éxito, y ella reconoce que su posición como referente en el folclore se debe a sus seguidores. “Muchas gracias a mi maravilloso público que me ha acompañado en estos 33 años de carrera. No imaginé mantenerme relevante, especialmente con tanto trabajo en Perú y en el extranjero. Sinceramente, es una bendición para mí, y ahora lo comparto con mis hijos”, expresó.

Próximas presentaciones

La agenda de Dina está completamente ocupada. A fin de año tiene programadas visitas a Chile, Bolivia y Ecuador, lugares donde es solicitada con frecuencia. Además, para el 2024, llevará a cabo su habitual gira por Estados Unidos y Europa. Antes de eso, participará en el “Segundo Festival de Música Peruana SONIEM FEST” el 19 de noviembre, a partir de la 1:00 p.m., en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. Este evento tiene como objetivo continuar promoviendo la riqueza musical de Perú.

