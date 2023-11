Natalia Merino está disfrutando de unas breves vacaciones en el norte del país, siendo esta la primera vez que viaja sola. A lo largo de los últimos años, la influencer, conocida como ‘Cinnamon Style’, había viajado fuera del país en compañía de Sebastián Guerrero. Sin embargo, se está divorciando de él después de que fuera captado besando a una joven en una discoteca.

La creadora de contenido fue cuestionada por los usuarios por haber dejado a su bebé de 10 meses en casa, mientras que ella paseaba por Los Cabos, México con su grupo de amigas, incluyendo a las influencers Daniel Nuñez Dodero, Ximena Moral y Talía Echecopar.

‘Cinnamon Style’ reconoció por primera vez que el viaje fue inesperado y tuvo lugar para superar el dolor de la reciente ruptura de más de 10 años con Sebastián Guerrero.

“Hace unos tres meses me fui de viaje con mis amigas y recibí comentarios de este tipo. Nunca me había sentido juzgada tan duramente, sobre todo con mi maternidad, que es un tema tan delicado. Estaba pasando por una situación personal súper difícil. Fue la primera vez que me separaba, estaba súper destrozada por dentro. Necesitaba el viaje con amigas para apoyarme en ellas, para distraerme. Nadie más que ellas y mi familia sabían lo que estaba pasando”, señaló la influencer.

Natalia Merino aconsejó a la audiencia en general abstenerse de juzgar a los demás, dado que nadie está al tanto de los problemas que cada persona pueda estar atravesando en su vida.