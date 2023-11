Alondra García Miró compartió que está en una etapa de plenitud y felicidad en su vida, con numerosos proyectos a futuro. Prefiere no abordar detalles sobre su vida sentimental para evitar especulaciones exageradas.

“Tengo propuestas actorales, he estado en conversaciones, pero imagino que cerrando el año tendré un poco más claro el panorama”, declaró para Trome.

Cuando le preguntaron sobre una supuesta relación con Francisco Alistery, quien se rumorea que es millonario, Alondra García Miró, entre risas, evitó hablar de sus asuntos personales. Aunque dejó claro que está contenta con la nueva etapa que está viviendo.

“Me da risa. Leo todo y ya ni siquiera me pongo a responder o aclarar, pero al final hacen de mi vida una novela. Trato de no hablar de mis temas personales porque no me genera tranquilidad (...) Estoy supercontenta. Están pasando muchas cosas que me siguen enseñando y motivando a dar lo mejor”, sostuvo.

La influencer solicitó no ser cuestionada sobre su anterior relación con Paolo Guerrero, ya que ha preferido mantenerse al margen de ese tema en todos estos años.

“¿Será que algún día esto va a parar? Me da risa también porque me hacen cada pregunta que no viene al caso. Me he mantenido al margen todos estos años, por qué hablaría ahora”, mencionó.

