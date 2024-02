Un nuevo escándalo pone en el ojo de la tormenta a Christian Domínguez, y es que luego de que Magaly Medina expusiera su doble ‘ampay’ con sus fans, el cantante de cumbia buscó nada menos que a Pamela López para contarle cada detalle del romance clandestino que tuvieron Pamela Franco y Christian Cueva en el pasado.

En una conversación que sostuvo la aún esposa de ‘Aladino’ con Magaly Medina, ella cuenta que se enteró del romance clandestino entre el futbolista y la cumbiambera nada menos que por el propio líder de La Gran Orquesta Internacional. Y que fue el artista quien incluso le daba detalles de la conversación que sostuvo la madre de su hija con el padre de Christian Cueva.









¿QUÉ SECRETOS DE PAMELA FRANCO CONTÓ?

Luego de sacar su comunicando anunciando su ruptura con Cueva 1 de febrero, Christian Domínguez le contó todo lo que Pamela Franco le había confesado sobre su amorío con el exjugador de Alianza Lima en el 2019.

“Es Christian quien me ha contado muchas cosas, ella sí le ha contado a él, que sí ha tenido una relación Christian (Cueva) todo el 2019. Todo un año”, cuenta Pamela López.

Asimismo, le contó que su aún esposo le envió un arreglo fúnebre a la cantante cuando falleció su madre. “Entonces muere su mamá de ella y Christian Cueva le manda un arreglo a Chimbote a la casa de ella. Todos estos detalles me lo ha contado Christian (Domínguez) que ahorita sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira”, se le oye decir.

En otro momento, Christian Domínguez le habría dicho a Pamela López que cuando inició su relación, Cueva acosaba a Pamela Franco. “Que Christian (Cueva) siempre era intenso, la llamaba de uno de otro número y ella ya cuando empezaba con Domínguez le decía ya déjame en paz, déjame tranquila”, continuó López.

¿ESTABAN SEPARADOS?

La aún esposa del pelotero también le confiesa a la ‘Urraca’ que Christian Domínguez le dijo que su relación con Pamela Franco no estaba bien desde noviembre, fecha en que ella también tenía una crisis matrimonial con el ‘Aladino’.

“Tengo entendido que ella con Christian Domínguez están mal desde noviembre del año pasado, están medios separados y cada quien hace su vida, y por eso ha reaccionado tan tranquila, cuando él le ha hecho lo que le ha hecho”, contó.

El exconductor de América Hoy también le habría dicho las frases despectivas con las que Pamela Franco se refería a Christian Cueva cuando lo vio en la discoteca donde se presentaba, un show donde el pelotero le habría enviado saludos.

“Me ha contado su esposo (Christian Domínguez) que él fue a dejarla a ella a la discoteca y él se quedó dormido afuera en el carro, y ella cantó una hora, cuando ella salió le dijo a su esposo: ‘imagínate quién ha venido a verme, pero se refería con apodos despectivos como ese asqueroso, ese enano, ese cholo’. Dice que ella cantó y se acercó un pata, que debe ser el alcahuete de su chofer, y le enseñó un celular (…) donde decía te manda saludos Cueva. Ella vio a lo oscuro que estaba ahí con una mancha”, cuenta Pamela López con la voz entrecortada.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: