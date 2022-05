¡Sigue en el ojo de la tormenta! Vania Bludau está en la palestra luego de que acusara a su expareja Mario Irivarren de violento, pero las voces a favor del exchico reality no se hicieron esperar y señalaron a la modelo de conflictiva. Uno que no se hizo esperar fue Bruno Agostini quien también tuvo un romance con la joven.

El español contó al diario El Popular que su relación con Vania tuvo actitudes que le predieron las alarmas y por ello decidió alejarse lo más pronto posible de ella. Bruno, hermano de Fabio y exchico reality, arremetió contra su expareja sin pelos en la lengua.

“Es muy conflictiva. Le gusta hacer daño, por ejemplo, con ella fui muy educado. Le dije ‘esta relación no la veo, no quiero seguir contigo porque me parece que estás desubicada. Ella, en vez de hablar conmigo como personas adultas, se expresaba mal en la tele haciendo daño”, contó el modelo español.

Además, Bruno dijo que alguna vez estaba yendo a una fiesta con Vania y ella agarró su celular para saber con quién se estaba comunicando. “Era la primera vez que salía con ella. Entonces me dijo ‘¿Con quién estás hablando?’. Y yo, ‘Con quien me da la gana’. Le quiero agarrar el celular. Noté una niñería, una inmadurez. Yo mismo le dije ‘me bajo del taxi’, nos íbamos de fiesta, no pienso irme con alguien tóxico. ‘Chau’”, relató.

