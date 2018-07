Ernesto Pimentel se suma a la serie 'De vuelta al barrio'

Ernesto Pimentel se incorporó a la serie 'De vuelta al barrio' para sorprender con las ocurrencias de su personaje ‘Kandelaría’, quien es la abuelita de ‘Florcita’ (Carolina Cano).

Al respecto, el conductor de 'El reventonazo de la Chola' se mostró muy contento por asumir un nuevo reto en la pantalla chica.

"Me sentí halagado cuando me convocaron para interpretar a 'Kandelaría'. Es un lujo trabajar con tremendo elenco de actores, voy a disfrutar con cada escena que me toque grabar. Seré la abuelita de 'Florcita', pero también voy a interactuar con todos los personajes, quienes cariñosamente me llamarán como la 'Señora K'", expresó Pimentel .

De otro lado, Ernesto Pimentel manifestó su agradecimiento al público que respalda sus proyectos.

"Solo tengo que agradecer a Dios por tantas cosas lindas que me están pasando. El programa 'El reventonazo de la Chola' se ha consolidado como líder en su horario , me acabo de sumar a una de las producciones más vistas del país y el debut de mi circo en Plaza Norte fue todo un éxito. Sentir las risas y los aplausos del público me reconforta mucho”, acotó.