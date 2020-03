Ernesto Pimentel pasó el susto de su vida al caer mientras grababa ‘El reventonazo de la Chola’. El carismático actor no se percató de los escalones de su set, así que se resbaló y se golpeó fuertemente la espalda.

En un adelanto de las imágenes, se aprecia como la ‘Chola’ está tomándose fotos en la secuencia ‘Estrella vs. Estrellas’ y al retirarse pisó mal y entre gritos dijo: “¡Me caigo, me caigo!”. Para no alarmar a sus invitados, trató de minimizar el hecho.

“Me resbalé nomás. Pisé mal en un escalón y caí. La tarima no se ha movido. Estoy derechita”, agregó mientras era auxiliado por el equipo de producción.

Pese a este incidente, la ‘Chola Chabuca’ saldrá al aire este sábado a las 8 de la noche. Entre sus invitados estará a Angie Arizaga y Jota Benz, Sheyla Rojas, Natalie Vértiz, Silvia Cornejo, entre otras figuras de América TV.

Aparatosa caída