Ernesto Pimentel contó cómo pasa sus días en confinamiento tras dar positivo a COVID-19. El conductor de “El Reventonazo de la chola” enfatizó que contrajo del virus trabajando.

“Yo siempre he vivido cada día con la convicción de tratar de hacer lo mejor que pueda. Yo solo me expuesto por hacer algo en lo que creo y lo que está permitido: hacer mi trabajo”, dijo la popular ‘Chola Chabuca’ en comunicación con el programa “La banda del chino”.

Pimentel reveló que lo más difícil de la enfermedad es que tiene que estar alejado de su pequeño hijo, quien siempre intenta abrir la habitación en la que se encuentra cumpliendo su aislamiento.

“Que mi hijo trate de abrir la manija de mi cuarto, me da mucha pena, siento que le debo algo. Tengo cosas que hacer y por eso voy a seguir”, comentó.

En otro momento de la conversación, la figura de América Televisión reveló que para evitar contagiarse del virus incluso postergó una operación que debía realizarse el año pasado.

“Soy una persona que en este año ha tenido muchos problemas de salud, quizá el público no lo sepa, yo trato de no evidenciarlo, pero tengo pendiente una operación que justamente lo he ido postergando por no enfrentar el COVID-19. Tengo monitoreo permanente de mis medicamentos, en algún momento fue complicado conseguirlo. El día de hoy hay cierto desabastecimiento en los medicamentos para las personas con VIH, y son momentos de angustia”, reveló.

Finalmente, Ernesto Pimentel envió un mensaje a todos sus seguidores y pidió que no pierdan el optimismo.

“Creo que es el momento de no solo ponerle hombro, sino también un poco de corazón, cerebro y a todos los que están luchando por su vida o los que están rezando por otros, no están solos y hay que ser positivos en el mejor sentido de la palabra”, terminó.

