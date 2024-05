El último sábado 4 de mayo, Ernesto Pimentel se tomó unos minutos de su programa ‘El Reventonazo de la Chola’ para defenderse de las críticas y aclarar que no buscó dañar la imagen de su expareja Álex Brocca.

Según explicó, en la historia que se presenta en su película “Chabuca” nadie es bueno o malo, que el abrir su corazón ha sido el acto más frágil de su vida y pidió perdón a todos los que se han sentido ofendidos por contar su verdad.

“Han pasado más de 20 años y siento el mismo dolor, la misma fragilidad. Me siento expuesto, pero asumo que es también por mi decisión de abrir mi corazón con ‘Chabuca’. Esta es una película que cuenta lo que he vivido, mi gran amor por mi madre y mi abuela, por Arequipa; que cuenta lo agradecido que estoy con ustedes, que me han permitido celebrar la vida por más de 30 años [...] Es el acto más frágil que he hecho en mi carrera”, sostuvo el artista.









¿Cuánto de rating hizo ‘El Reventonazo’?

El creador de la ‘Chola Chabuca’ volvió a liderar el rating de los sábados al lograr 9 puntos por las pantallas de América Televisión. Por su parte, “El gran chef famosos” obtuvo 7.1 puntos y “JB en ATV” 6.3 unidades.

Además de su esperado pronunciamiento sobre Álex Brocca, Ernesto Pimentel tuvo como invitada a Yarita Lizeth; Tomás Suárez-Vértiz, hijo de Pedro Suárez-Vértiz, quien fue sorprendido por su mamá con un emotivo mensaje.

Tras liderar la sintonía, Ernesto Pimentel agradeció el apoyo del público y reafirmó su compromiso de seguir entreteniendo a las familias peruanas.

“Agradecido con el público por acompañarnos un sábado más. Estamos felices por la gran sintonía y eso nos alienta a seguir esforzándonos más. Se vienen más novedades que ya iré contando”, comentó Pimentel tras obtener el primer lugar con su programa.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO:





Libido: Salim Vera habla sobre diferencias en el grupo.