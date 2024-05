Ha pasado casi un mes desde que Ernesto Pimentel levantó polémica en nuestro país tras el estreno de su película autobiográfica, cinta que volvió a sacar a la palestra su romance con Álex Brocca.

Pese a los comentarios divididos, el creador de la ‘Chola Chabuca’ continúa liderando la sintonía de los sábados con su programa ‘El Reventonazo’, por lo que el artista no dudó en agradecer el apoyo del público.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para el público que nos respalda con su sintonía, y es un aliciente para seguir superándonos y entregar cada semana un mejor programa para todas las familias peruanas. Somos un elenco comprometido con llevar sano entretenimiento”, enfatizó Ernesto Pimentel.

Según el último reporte, el espacio de entretenimiento lideró el rating sabatino alcanzando 8 puntos. En esta oportunidad, Ernesto Pimentel presentó un especial dedicado al Día de la madre donde presentó a figuras de la música como Brunella Torpoco, Giuliana Rengifo, Rosita de Espinar, Suu Rabanal y otras.





Chola Chabuca sigue adelante con su programa.





La última edición del Reventonazo de la Chola presentó un programa especial dedicado al Día de la madre, con un divertido ‘versus’ donde se presentaron Angie Chávez, Pili Catalán, Giuliana Rengifo, Rosita de Espinar, Suu Rabanal y Paola Ruíz. Todas ellas se emocionaron al ser homenajeadas por su día.

“No es fácil para mí. El dinero no lo es todo, yo como mamá me pongo fuerte. Soy mamá y papá para mis dos hijos, pero sí cansa, muchas mujeres no lo dicen, siempre nos sentimos orgullosas y decimos ‘yo puedo’, pero sí cansa porque no tienes tiempo para ti”, dijo Rosita de Espinar entre lágrimas, siendo la más emocionada.

Además, el Reventonazo de la Chola presentó una entrevista exclusiva con el cantante argentino Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga, quien presentó su nueva canción y compartió sus próximos proyectos a desarrollar en el país.

Por otro lado, la Chola Chabuca volvió a los escenarios y este fin de semana estuvo en Lima Norte donde animó y cantó en un mega-evento que congregó a más de 15 mil personas, que disfrutaron con diversos grupos de salsa y cumbia.





