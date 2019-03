Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, 14 años de amor: "No seremos la pareja ejemplar, pero somos invencibles"

La actriz Érika Villalobos utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a su esposo Aldo Miyashiro por la celebración de su aniversario de bodas número 14.

"¡Felices 14 años de alegría y comprensión!, fueron mis palabras esta mañana. Acto seguido risas de parte de los dos. Y es que nuestra vida siempre fue muy dura. La escalera que teníamos que subir era muy empinada y cada escalón dolía. Nuestras variables eran muy difíciles de combinar. Él no solo es de Marte y yo de Venus, somos de distintas galaxias. No tengo idea de cómo nuestras órbitas se cruzaron, pero aquí estamos contra todo pronóstico", dijo la actriz.

Érika Villalobos también resaltó la lucha que tienen como pareja para que su familia sea feliz.

" No seremos la pareja ejemplar, pero somos invencibles (como Los Increíbles, pero nosotros somos Los Invencibles - tengo pruebas). No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sea lo que sea no podremos decir que no nos sacamos el ancho por nuestra familia. ¡Felices 14 años de esfuerzo y de aventura!", señaló.

Recordemos que Érika Villalobos y Aldo Miyashiro se casaron por religioso en 2005 en la iglesia Sagrado Salvador de Pachacamac. Sin embargo, en 2010 tuvieron un quiebre en su relación, pero ambos decidieron luchar por su amor, así que el año siguiente regresaron y hasta ahora se mantienen juntos con sus hijos.

