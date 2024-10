Erik Rubín SE SINCERA sobre su separación con Andrea Legarreta: "No funcionamos como pareja"

El cantante mexicano, Erik Rubín, expareja de Andrea Legarreta ofreció un extensa entrevista en el programa 'Cara a Cara con Cora'. Durante la charla ofreció detalles de lo que fue todo el proceso que lo llevó a separarse de la conductora.

El exmiembro de Timbiriche, comentó que antes de tomar la decisión de separarse definitivamente, llevaron terapia de pareja, lo que los hizo ver que se llevaban mejor como amigos.

“(No sé qué va a pasar aún), pero si lo siento porque dentro de esta prueba que hicimos, que nos sugirieron en la terapia, te das cuenta de muchas cosas y eso me va a ayudar a tomar una decisión que pronto tomaré, tomaremos”, comenzó.

“Hay una parte en la cual ya no estamos como pareja desde hace tiempo, no funcionamos como pareja, funcionamos como amigos, como socios. Es difícil ponerle nombre y es difícil afrontarlo porque no quieres eso. La verdad yo me casé con la idea de que fuera para toda la vida y no quieres hacerle daño a tus hijos”, agregó.

Señaló que si bien no se han separado legalmente, no descarta hacerlo en el futuro: “Ya llegará el momento de la formalidad, pero ahorita en el ensayo pues nos estamos dando cuenta muchas cosas y eso a mí me tiene, como te lo decía, en paz”, contó.

Dice que sus hijas Mía y Nina le han agradecido que ya no hayan continuado como esposos. Resaltó la buena relación que lleva actualmente con Legarreta.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper. ¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: