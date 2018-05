La guerra entre Michelle Soifer y su ex pareja Erick Sabater sigue en pie. Esta vez, el modelo dominicano salió al frente para contar que la popular 'Michi' le fue infiel, le pegó e incluso lo amenazó con destruirlo.

Estas declaraciones las dio en una entrevista para el diario Trome , donde además reveló que la actual pareja de Michelle Soifer, Kevín Blow no tiene ni para el pan.

“Sí, me fue infiel. Me agredió verbalmente y dio una cachetada en uno de los salones de ‘Combate’... y casi me rompo el hombro al chocar con uno de los inodoros. Estaba Marisol (Crousillat) y José Luis (el productor) y entraron para que las cosas se calmaran. Ella me amenazó y dijo que iba a destruirme”, señaló Erick Sabater.

Pese a todas las críticas que el ex ‘guerrero’ hace contra Michelle aseguró que no teme una demanda o ir preso. “No, soy una persona respetuosa, pero tampoco permito que me pisoteen. Ella está bien grandecita y debe asumir sus responsabilidades”.

Pero allí no quedaron sus críticas, también tuvo algunas palabras para Kevín Blow, actual pareja de la también cantante.

“Desde el año pasado. Ese hombre no tiene ni para el pan, la pobre Michelle está que se jala las extensiones, tiene que asesorarse mejor. Nunca hablé de ella, estuve un año defendiéndola y me veían la cara de tarado”, dijo.

Luego que Michelle Soifer señalara que demandó a Sabater por difamación, el modelo aseguró no haber recibido ninguna notificación al respeto.