El retorno del periodista Erick Osores ha sido aplaudido por sus seguidores, por sus compañeros e incluso por el mismo Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana.

Si bien no se conoce la enfermedad que lo tuvo alejado de la pantalla, el mismo periodista ha dado algunos detalles de lo que le aqueja y, desde su canal de YouTube, reveló el problema que tiene en el ojo.

En el programa ‘Erick y Gonzalo’ reveló que uno de sus nervios se ha caído, pero que ya se está recuperando.

“Ya pasó mi situación, lo que quiero es trabajar. Debo recuperarme, tengo el ojo malo. El nervio se me ha caído. Pensé que era mi TOC, pero es un nervio que me lleva a cerrar el párpado. Me molesta, pero me coloco unas gotas”, dijo el periodista deportivo.

El regreso

“Gracias a todo el país. Ha sido realmente abrumador... Tantas muestras de cariño. Pero yo no soy el protagonista. El protagonista es la pelota y la selección”. Con estas palabras, Erick Osores se presentó el domingo 16 de junio en ‘Fútbol en América’.

Ese día, el periodista pidió a sus compañeros que ya no le digan palabras emotivas porque ‘lo iban a hacer llorar’.





¿Qué enfermedad tiene Erick Osores?

El popular Erick Osores estuvo alejado de la televisión por varios meses y se ha especulado con su enfermedad, aunque en realidad solo se sabe que ha sido bastante fuerte. Así lo comentó Magaly Medina.

“Lo único que se supo es que había sido diagnosticado con una enfermedad bastante agresiva. Ha estado en tratamiento médico, de acuerdo a lo que él mismo le confirmó a su amigo Gonzalo Núñez”, reveló Medina.

El mismo periodista deportivo se animó a dar algunas luces de lo que le aqueja, sin revelarlo.

“Lo de mi salud es un tema bastante personal. Gracias a Dios todo está bajo control es lo que puedo decir. Pronto, muy pronto estaré al cien por ciento. Como te repito, mi salud es un tema muy privado, que lo he manejado así con mucho cuidado”, dijo al diario Expreso.

“Estuve con náuseas, con medicinas, además el mismo hecho de permanecer en una cama como que te atrofia los músculos. Fueron tres meses demasiados complicados, pero ya estoy de nuevo de pie y con todas las ganas del mundo de regresar a lo mío”, refirió por su bajo peso.

