Erick Osores sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su distanciamiento con el futbolista Jefferson Farfán en el programa ‘Erick y Gonzalo’.

Durante la conversación Osores confesó que, pese a su constante apoyo a Farfán, la popular “Foquita” lo maltrató.

“Yo siempre voy a quedar con la espina, con el dolor de haberlo defendido tanto y que él me haya tratado tan mal... por el pelele que tiene de asistente, de manager... Raúl González, un pelele”, dijo el comentarista.

Osores recordó sus años en el programa “Fútbol en América”, donde siempre abogó por Farfán, especialmente cuando Ricardo Gareca, entonces técnico de la selección peruana, no lo convocaba.

“Me tiraron encima a los perros, pero a muerte ah. A Farfán no lo convocaba Gareca y yo decía ‘lo tiene que llamar, lo tiene que llamar’ antes que llegue la definición para el mundial”, agregó.

El comentarista también reveló que ciertas personas le hicieron creer al exfutbolista de Alianza Lima que él lo había maltratado.

“Yo decía ‘el 99% de periodistas te tiran de borracho, yo te he criticado algunas veces pero esencialmente te he respaldado...’ pero bueno así que a partir de ahí ya no, lo respeto como futbolista”, concluyó.





Así fue el regreso de Erick Osores a ‘Fútbol en América’: “Gracias a todo el país. Ha sido abrumador” (VIDEO)

“Gracias a todo el país. Ha sido realmente abrumador... Tantas muestras de cariño. Pero yo no soy el protagonista. El protagonista es la pelota y la selección”. Con estas palabras, Erick Osores se presentó este domingo en ‘Fútbol en América’ tras una prolongada ausencia por la enfermedad que ha estado padeciendo durante meses.

Erick Osores pidió a sus compañeros que ya no le digan palabras emotivas porque ‘lo iban a hacer llorar’.

Así fue el regreso de Erick Osores a ‘Fútbol en América’





¿Qué enfermedad tiene Erick Osores?

El popular Erick Osores estuvo alejado de la televisión por varios meses y se ha especulado con su enfermedad, aunque en realidad solo se sabe que ha sido bastante fuerte. Así lo comentó Magaly Medina.

“Lo único que se supo es que había sido diagnosticado con una enfermedad bastante agresiva. Ha estado en tratamiento médico, de acuerdo a lo que él mismo le confirmó a su amigo Gonzalo Núñez”, reveló Medina.

El mismo periodista deportivo se animó a dar algunas luces de lo que le aqueja, sin revelarlo.

“Lo de mi salud es un tema bastante personal. Gracias a Dios todo está bajo control es lo que puedo decir. Pronto, muy pronto estaré al cien por ciento. Como te repito, mi salud es un tema muy privado, que lo he manejado así con mucho cuidado”, dijo al diario Expreso.

“Estuve con náuseas, con medicinas, además el mismo hecho de permanecer en una cama como que te atrofia los músculos. Fueron tres meses demasiados complicados, pero ya estoy de nuevo de pie y con todas las ganas del mundo de regresar a lo mío”, refirió por su bajo peso.





