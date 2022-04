¿Y la amistad? Erick Osores ha reemplazado a Oscar Del Portal en la conducción del bloque deportivo del noticiero de las mañanas que se transmite a través de América Televisión, pero también tiene un espacio sobre deportes junto a su amigo Gonzalo Núñez. En este programa, que se transmite en YouTube, la pareja de comentaristas no pudo evitar referirse a su excompañero de labores.

Hace más de una semana, Del Portal fue ‘ampayado’ con Fiorella Méndez y entre las consecuencias por el destape, hecho por el programa de Magaly Medina, dejó de conducir los espacios que tenía a cargo y la empresa Subaru anunció que no renovarían el contrato con el comentarista, y le quitaron la camioneta que le prestaron.

En el programa de Osores y Núñez, ‘Erick & Gonzalo’, un seguidor preguntó si habrían cambios en el espacio de ‘Fútbol en América’, que se transmite todos los domingos por la noche y donde participaba Del Portal.

El fanático preguntó si Gonzalo Núñez llegaría al programa. “No, no, no, más bien me van a dar un Subaru, en vez de la bicimoto, me van a dar el Subaru de Del Portal”, indicó.

Este comentario generó que Erick Osores no controle la emoción y se ría a carcajadas, pero evitó hacer algún comentario más.

